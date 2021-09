In Italia altri 4.830 positivi e 73 vittime

I nuovi contagiati sono stati individuati a fronte di 317mila test. Il maggior incremento di nuovi casi è stato registrato in Lombardia e in Veneto

ROMA — Nelle ultime 24 ore in Italia sono morte di Covid 73 persone (ieri erano state 72) e sono stati diagnosticati 4.830 nuovi casi di infezione a fronte di oltre 317mila test (un migliaio in meno rispetto a ieri). Il tasso di positività sul totale degli esami è pari all'1,5%.

Diminuiscono leggermente i ricoverati in ospedale, sia in terapia intensiva (540, 14 in meno) che nei reparti ordinari (4.128, 37 in meno).

Le regioni che hanno registrato il maggior incremento di nuovi casi sono la Lombardia (628 a fronte di 50.690 test) e il Veneto (525 a dronte di 43.840 test).

Tutte le altre regioni hanno registrato un numero molto minore di nuovi contagi ma a fronte della metà o quasi dei tamponi.

Per leggere il bollettino Covid di oggi della Regione Toscana clicca qui.