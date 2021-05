In Toscana l'età media dei nuovi casi di Covid scende a 37 anni

I morti di Covid nel bollettino di oggi sono 14 ma i ricoverati scendono 741: il tasso di occupazione delle terapie intensive cala al 24%

FIRENZE — Migliorano i dati sull'epidemia di Covid ma i nuovi casi di contagio in Toscana sono sempre più giovani.

Nel bollettino della Regione di oggi i nuovi positivi sono 245 a fronte di soli 8.558 tamponi molecolari o antigenici, con un'età media di 37 anni (il 27% ha meno di 20 anni, il 20% tra 20 e 39 anni, il 42% tra 40 e 59 anni, il 10% tra 60 e 79 anni, 1% ha 80 anni o più). Sono stati individuati sottoponendo a test 3.253 casi sospetti di cui è risultato positivo il 7,5% contro il 6% di ieri.

Oggi sono stati registrati anche 14 nuovi decessi (ieri erano stati 8): 6 uomini e 8 donne con un'età media di 77 anni così distribuiti fra le province: 3 nella Città metropolitana di Firenze, 3 a Pistoia, 1 a Massa-Carrara, 2 a Lucca, 1 a Pisa, 3 a Arezzo, 1 a Siena. Il totale delle vittime sale a 6.639.

Gli attualmente positivi sono oggi 10.949, il 3,1% in meno rispetto a ieri. I ricoverati sono 741 (19 in meno), di cui 133 in terapia intensiva (2 in meno). Altri 10.208 persone positivi sono in isolamento a casa con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o prive di sintomi (331 in meno rispetto a ieri, meno 3,1%).

Sono invece 25.279 (48 in più rispetto a ieri) le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (ASL Centro 11.080, Nord Ovest 7.756, Sud Est 6.443).

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri (234 confermati con tampone molecolare e 11 da test rapido antigenico):

- 66.104 i casi complessivi ad oggi a Firenze (69 in più rispetto a ieri), 22.100 a Prato (24 in più), 22.618 a Pistoia (25 in più),

- 13.167 a Massa-Carrara (6 in più), 24.356 a Lucca (14 in più), 28.901 a Pisa (16 in più), 17.262 a Livorno (14 in più),

- 22.440 ad Arezzo (40 in più), 13.536 a Siena (19 in più), 8.680 a Grosseto (18 in più). Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni.