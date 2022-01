In Toscana 15 vittime del Covid, 16mila contagiati

Gli attualmente positivi sono 175mila. Sale la pressione sugli ospedali: occupati il 21% dei posti letto in intensiva e il 24% nei reparti ordinari

FIRENZE — Il Covid è stato fatale per altre 15 persone in Toscana. Il dato è riportato nel nuovo bollettino regionale. Si tratta di 6 uomini e 9 donne con un'età media molto elevata, quasi 86 anni, deceduti nelle seguenti province: 4 a Firenze, 4 a Livorno, 1 a Prato, 1 a Pistoia, 2 a Massa Carrara, 1 a Lucca, 1 a Pisa e 1 a Siena. Il totale delle vittime dell'epidemia sul territorio regionale sale a 7.684.

Il nuovo bollettino segnala anche un nuovo picco di contagiati, oggi sono 16.290 in più, individuati sottoponendo a test 21.059 casi sospetti si cui è risultato positivo il 77,4% , un dato molto più elevato rispetto al 59% di ieri. Considerando anche i test di controllo sono stati processati quasi 90mila tamponi. L'età media dei nuovi positivi odierni è di 37 anni circa (20% ha meno di 20 anni, 27% tra 20 e 39 anni, 37% tra 40 e 59 anni, 13% tra 60 e 79 anni, 3% ha 80 anni o più).

I guariti oggi sono 14.366, quindi sempre un numero inferiore a quello dei nuovi casi di contagio, e portano il totale a 337.526 (64,8% dei casi totali).

Gli attualmente positivi sono oggi 175.806, in aumento dell'1,1% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.230 (33 in più rispetto a ieri, tasso di occupazione al 24%), di cui 122 in terapia intensiva (9 in più, tasso di occupazione al 21%). Altre 174.576 persone con l'infezione in corso sono in isolamento a casa con sintomi lievi o prive di sintomi (1.876 in più rispetto a ieri).

Sono invece 15.420 (6.004 in meno rispetto a ieri) le persone in isolamento dopo un contattoicon persone contagiate (Asl Centro 6.543, Nord Ovest 4.207, Sud Est 4.670).

Questa la distribuzione dei positivi al Covid sul territorio dall'inizio della pandemia, con l'incremento delle ultime 24 ore fra parentesi:

Asl Toscana Centro - Sono 155.490 i casi complessivi ad oggi a Firenze (5.217 in più rispetto a ieri), 42.806 a Prato (1.203 in più), 45.393 a Pistoia (1.287 in più),

Asl Toscana Nord Ovest - 25.387 a Massa Carrara (722 in più), 51.300 a Lucca (1.460 in più), 60.150 a Pisa (1.896 in più), 38.156 a Livorno (1.331 in più),

Asl Toscana Sud Est - 46.556 ad Arezzo (1.454 in più), 34.113 a Siena (1.022 in più), 21.110 a Grosseto (698 in più). Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni.