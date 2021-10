Due donne muoiono per Covid, il contagio cresce fra gli under20

In Toscana i nuovi casi sono 150 a fronte di 39mila tamponi. Il tasso di positività sulle nuove diagnosi scende all'1,8%

FIRENZE — Resta stabile il decorso dell'epidemia di Covid in Toscana anche se altre regioni stanno registrando un lieve incremento di casi, soprattutto quelli gravi.

Nelle ultime 24 ore sul territorio regionale sono stati registrati 150 nuovi casi di infezione da Covid a fronte di 39mila test. Il tasso di positività generale (compresi i test di controllo sui contagiati già noti) scende così allo 0,1%, quello sulle prime diagnosi all'1,8%. L'età media dei nuovi casi è di 41 anni circa ma il 30% ha meno di 20 anni, il 14% tra 20 e 39 anni, il 30% tra 40 e 59 anni, il 20% tra 60 e 79 anni, il 6% ha 80 anni o più.

Nel bollettino regionale è stato registrato anche il decesso per Covid di 2 donne, con un'età media di 87, una residente a Pistoia e una a Grosseto. Il totale delle vittime in Toscana sale quindi a 7.237.

Gli attualmente positivi sono oggi 5.225, -1,2% rispetto a ieri. Di questi i ricoverati in ospedale sono 231 (2 in meno rispetto a ieri), di cui 23 in terapia intensiva (1 in meno). Altre 4.994 persone sono in isolamento a casa con sintomi lievi prive di sintomi (63 in meno rispetto a ieri).

Sono invece 13.230 (807 in più rispetto a ieri) le persone in isolamento sotto la sorveglianza dell'Asl perché hanno avuto contatti con persone contagiate (Asl Centro 5.267, Nord Ovest 5.808, Sud Est 2.155).

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri:

Asl Toscana centro - 79.556 i casi complessivi ad oggi a Firenze (48 in più rispetto a ieri), 26.501 a Prato (9 in più), 27.167 a Pistoia (9 in più),

Asl Toscana nord ovest - 14.919 a Massa Carrara (7 in più), 29.097 a Lucca (13 in più), 33.526 a Pisa (29 in più), 21.222 a Livorno (5 in più),

Asl Toscana sud est - 25.868 ad Arezzo (9 in più), 16.546 a Siena (11 in più), 11.211 a Grosseto (10 in più).