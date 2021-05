In Toscana 35 morti per Covid, 56 ricoveri in meno

I nuovi casi positivi sono 744 su 26.800 tamponi. Il maggior incremento nelle province di Firenze e di Prato. Risale l'età media

FIRENZE — L'epidemia di Covid continua a rallentare in Toscana, diminuiscono nuovi casi e i ricoveri in ospedale ma i morti continuano ad essere un numero purtroppo molto elevato. Nel bollettino regionale di oggi sono 35 i nuovi decessi, 21 uomini e 14 donne con un'età media di quasi 81 anni. Abitavano rispettivamente nelle seguenti province: 13 a Firenze, 8 a Prato, 3 a Pistoia, 4 a Lucca, 1 a Pisa, 1 a Livorno, 1 a Arezzo, 1 a Siena, 2 a Grosseto, 1 residente fuori Toscana. Il totale delle vittime sale a 6.308.

Nelle ultime 24 ore i nuovi casi di contagio sono stati 744, 730 confermati con tampone molecolare e 14 da test rapido antigenico. L'età media è 43 anni e sono stati individuati sottoponendo a test 8.343 casi sospetti di cui è risultato positivo l'8,9% (ieri eravamo al 7%). Considerando anche i tamponi di controllo e i rapidi si arriva a 26.800 test. Il totale dei contagiati in Toscana dall'inizio dell'emergenza è 230.284.

I guariti oggi sono 1.309 e raggiungono quota 205.040 (89% dei casi totali).

Tolti i deceduti e i guariti, gli attualmente positivi sono oggi 18.936, 600 in meno rispetto a ieri (-3,1%). Diminuiscono ancora i ricoverati per Covid, oggi sono 1.447 (56 in meno rispetto a ieri), di cui 229 in terapia intensiva (8 in meno). Il tasso di occupazione di posti letto di rianimazione scende finalmente al 38%, sempre al di sopra della soglia di sicurezza del 30% ma in calo rispetto agli ultimi giorni. Altre 17.489 persone contagiate sono in isolamento a casa con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o prive di sintomi (544 in meno rispetto a ieri).

Sono invece 34.098 (637 in meno rispetto a ieri) le persone in isolamento sotto la sorveglianza delle Asl perché hanno avuto contatti con persone contagiate (Asl Centro 15.151, Nord Ovest 10.390, Sud Est 8.557).

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri:

- Sono 63.206 i casi complessivi ad oggi a Firenze (177 in più rispetto a ieri), 20.971 a Prato (115 in più), 21.650 a Pistoia (51 in più),

- 12.770 a Massa-Carrara (49 in più), 23.775 a Lucca (72 in più), 28.162 a Pisa (71 in più), 16.788 a Livorno (45 in più),

- 21.268 ad Arezzo (84 in più), 12.964 a Siena (58 in più), 8.175 a Grosseto (22 in più).