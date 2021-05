Covid, altri 52 ricoverati in meno in Toscana

Nelle ultime 24 ore sono diminuiti i malati di Covid sia in terapia intensiva che nei reparti ordinari. Tutti i nuovi casi positivi Comune per Comune

FIRENZE — Seppure con lentezza migliora la situazione negli ospedali toscani sul fronte Covid.

Nel bollettino quotidiano della Regione Toscana i ricoverati sono in tutto 1.503, 52 in meno rispetto a ieri, di cui 1.266 nei reparti Covid ordinari (40 in meno) e 237 in terapia intensiva (12 in meno). I nuovi ingressi in terapia intensiva sono stati in tutto 9. Il tasso di occupazione da parte di malati Covid dei reparti di rianimazione toscani resta al 40% (il limite di sicurezza è il 30%) ma la situazione è comunque migliorata sensibilmente rispetto a metà Aprile quando si era arrivati al 45%.

Per quanto riguarda l'incidenza giornaliera del contagio ogni 100mila abitanti, tutte le province sono al di sotto del limite di 35 (vedi la tabella qui sotto).

I valori dell'incidenza giornaliera

Qui sotto invece trovate la distribuzione dei 530 nuovi casi positivi nei Comuni toscani. I Comuni non presenti nelle tabella non hanno avuto nuovi casi positivi.

I nuovi casi positivi nei Comuni