In Toscana 29 morti di Covid e meno di 20mila positivi

Nelle ultime 24 ore diagnosticati 570 nuovi casi. Si abbassa l'età media, 40 anni, e il 25% ha meno di 20 anni. 9 ricoverati in più in ospedale

FIRENZE — Diminuiscono i nuovi casi di Covid rilevati in Toscana nelle ultime 24 ore ma ieri, domenica, i laboratori delle Asl hanno processato un numero basso di tamponi (9.555 per l'esattezza) e quindi il tasso di positività rsale al 6% sul totale dei test e al 15,7% sulle prime diagnosi.

Da notare che i nuovi casi di Covid hanno un'età media di soli 40 anni e che il 25% ne ha meno di 20, quindi si tratta di ragazzi in età scolare.

Oggi si registrano anche 29 nuovi decessi: 21 uomini e 8 donne con un'età media di 75 anni. Relativamente alla provincia di residenza, le 29 persone decedute abitavano 9 a Firenze, 3 a Prato, 10 a Pistoia, 1 a Lucca, 2 a Pisa, 2 a Livorno, 1 a Grosseto, 1 residente fuori Toscana. Il totale delle vittime sale a 6.248.

I guariti oggi sono 841 e raggiungono quota 202.799 (88,5% dei casi totali).

Tolti i guariti e i deceduti, gli attualmente positivi al Covid sono oggi 19.990, -1,5% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.555 (9 in più rispetto a ieri), di cui 249 in terapia intensiva (1 in meno). Altre 18.435 persone sono in isolamento a casa con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o prive di sintomi (309 in meno rispetto a ieri).

Risalgono a 32.897 (429 in più rispetto a ieri) le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (ASL Centro 13.985, Nord Ovest 10.447, Sud Est 8.465).

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri (549 confermati con tampone molecolare e 21 da test rapido antigenico):

- 62.878 i casi complessivi ad oggi a Firenze (183 in più rispetto a ieri), 20.815 a Prato (33 in più), 21.527 a Pistoia (70 in più);

- 12.702 a Massa-Carrara (28 in più), 23.675 a Lucca (43 in più), 28.026 a Pisa (54 in più), 16.722 a Livorno (32 in più);

- 21.140 ad Arezzo (65 in più), 12.871 a Siena (53 in più), 8.126 a Grosseto (9 in più).

La Toscana si trova al 13mo posto in Italia come numerosità di casi (comprensivi di residenti e non residenti), con circa 6.203 casi per 100.000 abitanti (media italiana circa 6.782 per 100.000, dato di ieri). Le province di notifica con il tasso più alto sono Prato con 8.097 casi per 100.000 abitanti, Pistoia con 7.380, Pisa con 6.703, la più bassa Grosseto con 3.699.