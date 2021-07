In Toscana 505 nuovi positivi al Covid

Alluvione in Cina, le macchine impilate bloccano l'autostrada sommersa dal fango

Aumentano ancora i nuovi positivi a fronte di un numero poco superiore di tamponi effettuati. Balzo del tasso dei nuovi positivi sulle prime diagnosi

FIRENZE — I nuovi casi di positività al coronavirus registrati in Toscana sono 505 (ieri 306) su 12.442 test (ieri 11.378) di cui 7.773 tamponi molecolari e 4.669 test rapidi.

Il tasso dei nuovi positivi è 4,06% (ieri 2,67%), mentre quello sulle prime diagnosi, significato per intuire la tendenza del contagio, balza all'8%, in aumento rispetto al 5,5% di ieri.

Per quanto riguarda i vaccini, ad oggi sono state somministrate 3.712.890 dosi totali.