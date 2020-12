In Toscana l'indice Rt risale a 0,79

Sydney, lo spettacolo di fuochi d'artificio per salutare il 2021

Il dato è nella bozza del nuovo rapporto Iss, aggiornato al 29 Dicembre. Quattro regioni oltre la soglia di sicurezza 1, due al limite

ROMA — Per godersi le festività di fine anno il Comitato tecnico scientifico e l'Istituto superiore di sanità anche questa settimana si sono dati un'accellerata e la bozza del nuovo rapporto settimanale sull'andamento dell'epidemia di Covid è stata diffusa con 24 ore di anticipo.

I dati fanno riferimento alla settimana dal 21 al 27 Dicembre con un aggiornamento fino al 29 e disegnano un quadro in lentissimo miglioramento, visto che in quasi tutte le regioni si è registrato un aumento dell'indice Rt di trasmissione del contagio; quattro in particolare - Veneto, Basilicata, Liguria e Calabria - hanno superato la soglia di sicurezza 1 (un positivo che contagia solo un'altra persona) e due - Lombardia e Puglia - sono al limite.

Anche in Toscana l'indice Rt è salito dallo 0,71 della scorsa settimana a 0,79, ma resta pur sempre molto al di sotto del limite 1. Mantenere i parametri entro le soglie massime fissate dal Comitato tecnico scientifico è fondamentale per poter ripartire, il 7 Gennaio, dalla zona di rischio Covid più bassa, quella gialla, dove la Toscana è rimasta, nell'ultimo mese e mezzo, praticamente solo un giorno.

Ecco tutti gli Rt delle regioni:

Abruzzo 0.65

Basilicata 1.09

Calabria 1.09

Campania 0.78

Emilia Romagna 0.98

Friuli Venezia Giulia 0.96

Lazio: 0.84

Liguria 1.07

Lombardia: 1

Marche: 0.99

Molise: 0.89

Piemonte: 0.71

Provincia autonoma di Bolzano: 0.76

Provincia autonoma di Trento: 0.71

Puglia: 1

Sardegna: 0.78

Sicilia: 0.93

Toscana: 0,79

Umbria: 0,8

Cal d'Aosta: 0,83

Veneto. 1.07