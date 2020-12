Covid, in Toscana indice Rt a 0,71

L'indice di trasmissibilità del contagio è in aumento in tutte le regioni con 3 sole eccezioni. I dati del nuovo monitoraggio dell'Iss sull'epidemia

ROMA — L'Istituto superiore di Sanità ha diffuso il testo definitivo del nuovo monitoraggio settimanale sull'andamento dell'epidemia di Covid, relativo alla settimana dal 14 al 20 dicembre 2020.

I dati confermano una risalita dell'indice Rt di trasmissione del contagio, in tutte le regioni, Toscana compresa, ad eccezione della Lombardia, del Molise e della Provincia autonoma di Trento, in un contesto europeo caratterizzato in alcuni Paesi dall'incremento del numero di nuovi casi di contagio (Regno Unito, in Olanda e in Germania), e la comparsa di varianti virali come quella inglese, segnalate come più facilmente trasmissibili rispetto a quelle in circolazione finora in Italia.

Qui sotto gli indici rt di tutte le regioni con accanto, fra parentesi, il dato della scorsa settimana). In neretto le regioni dove l'Rt è diminuito.

TOSCANA 0,71 (la scorsa settimana era 0,7)

Abruzzo Rt 0,73 (0,8)

Basilicata 0,77 (0,67)

Calabria 0,84 (0,74)

Campania 0,66 (0,63)

Emilia-Romagna 0,88 (0,84)

Friuli 0,8 (0,78)

Lazio 0,98 (0,95)

Liguria 0,88 (0,74)

Lombardia 0.96 (1)

Marche 0,93 (0,88)

Molise 1,07 (1,18)

Piemonte 0.68 (0,68)

Provincia di Bolzano 0.76 (0,75)

Provincia di Trento 0,9 (0,97)

Puglia 0,97 (0,89)

Sardegna 0,82 (0,8)

Sicilia 0,8 (0,73)

Umbria 0,78 (0,75)

Val d'Aosta 0,68 (0,63)

Veneto 1,13 (1,06)