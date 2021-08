Scatta l'anticipo per tutti della seconda dose di vaccino anti-Covid

Da oggi, in Toscana, chi vuole anticipare la somministrazione potrà farlo mediante il portale regionale. Finora il servizio era riservato agli over60

TOSCANA — Scatta alle 18 di oggi in Toscana la possibilità di anticipare anche la data di somministrazione del richiamo del vaccino anti-Covid per tutti coloro che hanno più di 12 anni.

Questa opportunità finora è stata offerta solo agli over60 immunizzati con il siero di AstraZeneca. Dalle 18 di oggi in poi invece potranno anticipare la data della seconda dose anche tutte le persone vaccinate in prima battuta con i sieri Pfizer e Moderna.

Per modificare la data della seconda iniezione bisogna utilizzare il portale web prenotavaccino.sanita.toscana.it cliccando, in alto a destra della home page, su "modifica prenotazione". Inserendo durante la procedura lo stesso numero di telefono utilizzato per prenotare la prima dose di vaccino, una volta confermata la nuova data del richiamo sarà automaticamente cancellata quella fissata precedentemente.