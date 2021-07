L'incidenza svetta a 101 in Toscana, ecco dove vivono i nuovi positivi

La Toscana è la regione italiana con l'incidenza di nuovi casi di Covid più alta dopo la Sardegna. Tutti i Comuni di residenza dei nuovi contagiati

FIRENZE — In 8 giorni svetta a 101 nuovi casi ogni 100mila abitanti l'incidenza settimanale del contagio da Covid-19 in Toscana. Il dato precedente, aggiornato a giovedì 22 Luglio e riportato nel monitoraggio dell'Istituto superiore di sanità, era 49, la settimana prima addirittura 13, a dimostrazione del dilagare sul territorio regionale della variante Delta, ormai assolutamente prevalente, e delle altre varianti del SarsCov2.

Nel nuovo monitoraggio dell'Iss in uscita oggi è comunque riportato il dato aggiornato a ieri, 94,5, che pone la Toscana al secondo posto in Italia per incidenza settimanale di nuovi casi, dopo la Sardegna (136,2) e seguita dal Lazio (87,5%).

Sono ancora ampiamente sotto controllo invece i dati relativi al tasso di occupazione dei posti letto negli ospedali toscani anche se nel bollettino regioanle di oggi ci sono 16 ricoverati in più, 1 in terapia intensiva e il resto nei reparti ordinari, per un totale di 141 degenti di cui 14 in terapia intensivs e 127 nei reparto ordinari. La percentuale di posti letto di terapia intensiva occupati da malati di Covid è quindi il 2,46%, (ricordiamo che il limite massimo oltre il quale scatta la zona gialla è il 10%) e il 2,52% nei reparti ordinari (limite massimo 15%).

Quindi nei primi 7 giorni di Agosto la Toscana dovrebbe restare senza problemi in zona bianca.

Nella tabella qui sotto trovate invece i Comuni di residenza dei 720 nuovi casi di contagio di oggi. I Comuni che non sono nominati non hanno registrato nuovi casi positivi.

Tabella Regione Toscana