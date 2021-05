In Toscana 19 morti, scende a 37 anni l'età media dei nuovi positivi

Nelle ultime 24 ore sono stati diagnosticati 491 nuovi casi di Covid e il 28% ha meno di 20 anni. Nuovo calo dei ricoverati, ora sono 1.064

FIRENZE — Continua a rallentare l'epidemia di Covid in Toscana. I nuovi casi diagnosticati nelle ultime 24 ore sono 491 a fronte di 7.896 tamponi effettuati su casi sospetti di cui è risultato positivo il 6,1%. Aggiungendo anche i tamponi di controllo sono stati effettuati in un giorno più di 24mila test.

Il dato da sottolineare è la diminuzione dell'età media dei nuovi positivi: 37 anni, con il 28% che ha meno di vent'anni, il 25% che ne ha da 20 a 39, il 31% che ne ha da 40 a 59, il 13% fra i 60 e i 79 e solo il 3% più di 80.

Oggi si registrano 19 nuovi decessi, 12 uomini e 7 donne con un'età media di 77 anni che portano il totale 6.518. Abitavano rispettivamente 10 in provincia di Firenze, 2 a Prato, 1 a Lucca, 1 a Livorno, 5 ad Arezzo.

I guariti oggi sono 915 e raggiungono quota 215.214 (91,1% dei casi totali).

Gli attualmente positivi sono oggi 14.531, -3% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.064 (53 in meno rispetto a ieri), di cui 180 in terapia intensiva (2 in meno). Altre 13.467 persone contagiate sono in isolamento a casa con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o prive di sintomi (390 in meno rispetto a ieri, meno 2,8%).

Sono invece 28.025 (764 in meno rispetto a ieri) le persone, anch'esse in isolamento e in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (ASL Centro 12.932, Nord Ovest 8.005, Sud Est 7.088).

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri (469 confermati con tampone molecolare e 22 da test rapido antigenico):

- 64.962 i casi complessivi ad oggi a Firenze (141 in più rispetto a ieri), 21.704 a Prato (56 in più), 22.250 a Pistoia (46 in più),

- 13.063 a Massa (33 in più), 24.139 a Lucca (35 in più), 28.682 a Pisa (35 in più), 17.135 a Livorno (26 in più),

- 22.008 ad Arezzo (66 in più), 13.304 a Siena (28 in più), 8.461 a Grosseto (25 in più).