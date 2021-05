In Italia 7mila casi di Covid e 182 vittime

Non si registrava un dato dei nuovi positivi così basso dallo scorso Febbraio, ancora in calo i ricoveri. Il tasso di positività resta stabile al 2,5%

ROMA — L'epidemia di Covid sta rallentando e nelle ultime 24 ore sono stati 7.567 i nuovi casi registrati in Italia (ieri 8.085) in totale le persone che hanno contratto il virus da inizio emergenza sanitaria sono state 4.146.722. I decessi odierni sono 182 (ieri 201) e in totale le persone morte per Covid sono state 123.927 da Febbraio 2020.

Non si registravano dati così bassi neanche a Febbraio inoltre, secondo l'ultimo monitoraggio dell'Iss e del Ministero della Salute l’indice Rt nazionale è sceso a 0,86 dallo 0,89.

I tamponi effettuati sono stati 298.186, ovvero 11.160 in più rispetto a ieri e il tasso di positività resta stabile al 2,5%.

Calano ancora le persone ricoverate negli ospedali: nei reparti covid ordinari degli ospedali italiani sono ricoverate 13.050 persone, cioè 558 meno di ieri. Nelle terapie intensive ci sono 1.860 pazienti, cioè 99 meno di ieri.

Gli attualmente positivi in Italia sono 339.606, cioè 6.414 meno di ieri.Mentre le persone guarite nelle ultime 24 ore sono state 13.782.

Le regioni con più nuovi casi sono Lombardia (1.160), Campania (1.118) e Lazio (706).

