Indice Rt a 0,78 tutta l'Italia in zona gialla

Dati positivi nel nuovo monitoraggio Iss sull'epidemia di Covid. La Toscana è fra le 4 regioni con l'incidenza settimanale di nuovi positivi più alta

ROMA — Tutti i parametri per valutare l'evoluzione dell'epidemia di Covid in Italia sono in miglioramento secondo il nuovo monitoraggio dell'Istituto superiore di sanità. Tutte le regioni rientrano nella classificazione di rischio basso e quindi, da lunedì prossimo, saranno tutte nella zona di rischio Covid gialla.

L'indice Rt nazionale di trasmissione del contagio è sceso a 0,78 dallo 0,86 della scorsa settimana e l'incidenza settimanale di nuovi casi ogni centomila abitanti è precipitata a 66 contro i 96 di venerdì scorso. Ecco i dati dell'incidenza settimanale regione per regione. Il dato più alto è della Valle d'Aosta, il più basso della Sardegna. La Toscana purtroppo rientra nel gruppo delle prime 4:

Valle d'Aosta 107

Basilicata 100

Campania 95

Toscana 84

Provincia autonoma di Bolzano 76

Puglia 75

Marche 75

Piemonte 71

Calabria 71

Sicilia 68

Emilia Romagna 67

Lazio 64

Lombardia 63

Provincia autonoma di Trento 61

Veneto 45

Friuli Venezia Giulia 24

Liguria 43

Umbria 42

Abruzzo 42

Molise 20

Sardegna 25

"Con il monitoraggio di oggi e le conseguenti ordinanze l'Italia sarà tutta in area gialla - ha commentato il ministro della salute Roberto Speranza - E' il risultato delle misure adottate finora, del comportamento corretto della stragrande maggioranza delle persobe e della campagna di vaccinazione. Continuiamo su questa strada con fiducia, prudenza e gradualità".