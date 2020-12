Elba nella morsa del Covid, scuole chiuse

Preoccupa l'aumento dei contagi sull'isola. I sindaci hanno disposto la chiusura delle scuole. Chiesti anche interventi urgenti alla Regione Toscana

ISOLA D'ELBA — L'aumento dei casi di Coronavirus rilevati sull'Isola d'Elba preoccupa i sindaci e l'appello è stato raccolto dalla Lega che per voce del consigliere regionale Marco Landi ha chiesto misure urgenti alla Regione Toscana come lo screening di massa sui residenti ed attività di tracciamento.

Nell'ultima settimana da martedì 15 a sabato 19 Dicembre sul territorio elbano sono stati registrati 125 nuovi contagi compreso un focolaio in una Rsa e la positività del sindaco di Portoferraio, Angelo Zini (vedere articoli collegati). "La situazione è critica, difficile, piena di preoccupazione per gli sviluppi del contagio, per molti versi inatteso con questa virulenza, nel nostro territorio" sono state le parole usate dal primo cittadino sui social.

Il virus ha colpito anche alcuni docenti ed alunni, le scuole dei comuni di Rio, Porto Azzurro e Campo nell'Elba sono state chiuse ma su indicazione dell'Asl anche i comuni di Portoferraio, Marciana Marina, Capoliveri e Marciana hanno disposto la chiusura a partire da domani lunedì 21 Dicembre.

“Il boom di casi di positività al Covid registrato sull’isola negli ultimi giorni richiede risposte forti ed immediate. La Regione e la Asl devono intervenire subito per arginare la diffusione del virus e individuare sul nascere casi di positività che potrebbero avere evoluzioni pericolose, partendo da subito con una campagna di tamponi rapidi e gratuiti per tutti i residenti" sono queste le richieste avanzate dal consigliere della Lega, Marco Landi, che ha anticipato un’interrogazione alla Giunta "per avere dati puntuali”.