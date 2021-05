La Toscana vara la prenotazione dei vaccini last minute

La nuova modalità punta a coprire tutti i posti disponibili nelle agende per le 24 ore successive. Accordo con i medici di famiglia

FIRENZE — Per somministrare il maggior numero di vaccini anti-Covid possibili e offrire ai cittadini toscani la possibilità di accedere giornalmente ai posti ancora disponibili entro le 24 ore successive, la Regione Toscana sta elaborando una nuova modalità di prenotazione last minute, che sarà presentata nel dettaglio la prossima settimana.

“E’ allo studio una nuova opportunità per i cittadini che volessero prenotare i posti rimasti disponibili all’ultimo momento per le successive 24 ore - ha spiegato il governatore Eugenio Giani - Appena avremo messo a pieno regime la prenotazione del vaccino da parte dell’intera categoria degli over 40, che con oggi vede direttamente coinvolto l’ultimo biennio anagrafico dei 41 e 40enni, cercheremo di attivare tutti gli strumenti possibili, per non sprecare neppure una dose rimasta inutilizzata all’ultimo momento per aumentare la nostra capacità vaccinale e arrivare prima possibile all’immunità di gregge dell’intera popolazione toscana".

La Regione ha raggiunto anche l'accordo con i medici di famiglia per ampliare il loro coinvolgimento nella campagna vaccinale, fino limitata alla popolazione ultraottantenne. Come spiegato dal segretario della Fimmg Vittorio Boscherini a Novaradio, in questa fase i medici di famiglia si occuperanno di coloro che hanno un'età compresa fra i 60 e i 79 anni con un meccanismo analogo a quello della vaccinazione antinfluenzale: il cittadino dovrà chiamare il medico per prenotare l'appuntamento. Nel mese di Giugno i medici di famiglia toscani avranno a disposizione circa 30-40mila dosi del vaccino monodose Johnson & Johnson (raccomandato solo per gli over60) e quindi si occuperanno degli ultrasessantenni.

La vaccinazione delle persone da 40 a 59 anni invece partirà a Luglio con i vaccini Pfizer ma in questo caso il meccanismo di prenotazione avverrà attraverso il portale regionale prenotavaccino.sanita.toscana.it: al momento di fissare l'appuntamento, i cittadini potranno scegliere se fare la somministrazione nello studio del medico di famiglia o in un centro vaccinale.

Nel corso di questo fine settimana, la prenotazione last minute attraverso il portale regionale è riservata solo alla decade dei sessantenni che riceveranno il vaccino fra domani e lunedì 24 Maggio.