Appartamento a fuoco, evacuato un palazzo

Alcune persone intossicate, 2 in ospedale. E' il primo bilancio di un incendio divampato in zona Sorgenti. Il Comune offre alloggio a 4 famiglie

LIVORNO — Un palazzo evacuato, alcune persone intossicate, due al pronto soccorso. E' il primo bilancio di un incendio divampato intorno alle 16 in un appartamento in zona Sorgenti.

A scopo precauzionale l'intero condominio è stato evacuato. Il 118 intervenuto sul posto ha assistito alcuni inquilini che presentavano lievi sintomi da intossicazione da fumo. Altri due sono stati trasportati al pronto soccorso per irritazione alle vie respiratorie. Tra le persone assistite dal 118 ci sarebbero anche due poliziotti, tra i primi ad essere intervenuti per soccorrere le famiglie in difficoltà.

L'intervento è tuttora in corso. Insieme ai sanitari stanno operando i vigili del fuoco che, intervenuti con tre squadre, hanno tratto in salvo anche i due cani di un inquilino. Sul posto anche carabinieri e polizia municipale.

Il Comune, per mezzo di una nota ha fatto sapere di avere offerto alloggio a 4 famiglie del condominio, che fa parte del patrimonio Erp. Il sindaco Luca Salvetti si è recato sul posto insieme ai tecnici Casalp e alla protezione civile, per seguire l’evolversi della situazione e per coordinare le operazioni di albergazione che si rendono necessarie per 4 famiglie.

Resta da accertare cosa abbia scatenato le fiamme.