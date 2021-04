Frane e strade come fiumi col meteo turbolento

Grandine e nubifragi hanno battuto sonoramente il capoluogo e l'intera Piana così come la Garfagnana, anche con frane e allagamenti

PROVINCIA DI LUCCA — Nel centro di Lucca la grandine mista a pioggia si è trasformata in uno spettacolare 'effetto neve' con le strade imbiancate e l'acqua che scorreva a fiumi trascinando con sé i chicchi di ghiaccio. Il fenomeno è stato anche immortalato in un filmato diffuso attraverso i social dalla Rete Meteo Amatori con la voce in sottofondo che prorompe in un: "Ma che è, uno tsunami?" E proprio nel centro storico, nel pomeriggio, è scattato un allarme per una fuga di gas. I vigili del fuoco sono intervenuti in piazza San Michele, evacuando 6 persone e chiudendo 6 negozi in via precauzionale.

I nubifragi erano previsti con tanto di allerta gialla diramata ieri sull'intera area nord ovest della Toscana, e dunque sull'intera Lucchesia dalle vette di Garfagnana alle coste della Versilia. Ed è andata proprio così, con la pioggia battente che a Villa Basilica, ad esempio, ha prodotto una serie di smottamenti lungo le strade.

Complessa la situazione in montagna, con la frana che ha interrotto la via Lodovica all'altezza di Valdottavo, nel comune di Borgo a Mozzano. Sulla strada provinciale 55, ancora, all'altezza dell'abitato di Pracando ha ceduto direttamente la carreggiata. Interrotta per un'altra frana, poi, la strada che collega Monteperpoli a Monte Altissimo, nel comune di Molazzana.