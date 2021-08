Green pass per fare visita ai familiari ricoverati

Anche nelle strutture sanitarie della Toscana scatta l'obbligo di certificazione verde per visitatori e accompagnatori, anche al pronto soccorso

LUCCA — La certificazione verde Covid-19 (Green Pass) servirà anche per accedere come visitatori o accompagnatori alle strutture sanitarie della Toscana. Per adesso l'obbligo, che è una norma nazionale., è partito per la Asl Nord e quindi per le province di Lucca, massa, Livorno e Pisa e per gli ospedali della Asl Centro.

Si tratta di una misura che applica le disposizioni nazionali in tema di limitazione della diffusione del contagio da Coronavirus a tutela della salute collettiva e in particolare dei malati e dei luoghi sensibili come le strutture sanitarie.

Sarà il personale addetto alle postazioni di pre-triage di pronto soccorso e al check-point posizionato all’ingresso delle strutture a verificare che ciascun visitatore o accompagnatore sia in possesso della Certificazione verde Covid‐19, ad integrazione dei controlli già in essere come quello della temperatura, dell'igiene delle mani e del motivo dell'accesso.

"Per la visita ai ricoverati - prosegue l'Asl - il familiare deve essere autorizzato dal direttore o coordinatore della struttura. Ogni paziente ricoverato può ricevere un solo visitatore per ciascun turno di visita durante le consuete fasce orarie di accesso (indicativamente 12.30-13.30 e 18.30-19.30), con accesso di un solo visitatore alla volta per stanza di degenza per non più di 15 minuti secondo le indicazioni della struttura".