Disabile scompare mentre si trova in vacanza

La famiglia si è accorta che il parente non si trovava in casa e ha dato l'allarme. Subito sono scattate le ricerche palmo a palmo

MASSA — Di punto in bianco non l'hanno più trovato. Il loro familiare disabile era scomparso dalla casa dove tutti insieme stanno trascorrendo le ferie. Mattinata di paura stamani per una famiglia originaria della Lombardia e in vacanza sul litorale apuano dopo l'allontanamento del loro congiunto in condizione di estrema fragilità. Continuavano a chiamarlo al cellulare ma nulla, non rispondeva.

Così è scattato l'allarme, e i carabinieri hanno avviato le ricerche battendo la zona palmo a palmo fino alla buona notizia: i militari della sezione radiomobile della compagnia carabinieri di Massa lo ha rintracciato dopo circa un’ora.

La persona dispersa vagava a Marina in evidente stato confusionale. Il malcapitato, seppur in buone condizioni fisiche, è stato comunque trasportato in ospedale per gli opportuni accertamenti medici. Per i familiari un gran sospiro di sollievo e la possibilità di riabbracciare il proprio caro.