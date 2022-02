Un toscano al centro del maxi-traffico di cocaina

In una operazione antidroga condotta dalla squadra mobile di Bologna sono stati sequestrati oltre 270 chilogrammi di cocaina. Quattro arresti

VICENZA — C'è anche un uomo ultrasessantenne di San Miniato fra i quattro arrestati dalla polizia in una operazione antidroga condotta tra Bologna e Vicenza che ha portato al sequestro di circa 270 chilogrammi di cocaina.

Il blitz è scattato in località Santa Viola, nel bolognese, dove i quattro si sono incontrati e dove la squadra mobile ha poi fermato uno dei trafficanti, trovandogli in auto 11,8 kg di cocaina nascosti in un doppio fondo. Gli altri tre membri della banda, fra i quali il sanminiatese, sono stati fermati tra Creazzo e Monteviale dopo che erano ripartiti alla volta di Vicenza.

E proprio nel Vicentino, all'interno di alcune proprietà riconducibili al sessantenne, la polizia ha rinvenuto e sequestrato 260 Kg di cocaina, nascosti in un furgone e fra bancali di pellame. In un appartamento di Lido di Camaiore sono stati ritrovati anche 300mila euro in contanti.

Gli altri tre membri della banda sono cittadini dominicani di 26, 43 e 48 anni. Per tutti e quattro il giudice ha disposto la misura cautelare della custodia in carcere per traffico di stupefacenti.