Arrivati in Toscana i primi 100 profughi afghani

I due gruppi di rifugiati di guerra dall'Afghanistan dovranno restare per 10 giorni nell'albergo sanitario per la quarantena Covid

MONTECATINI TERME — Sono arrivati i primi 100 profughi afghani ospitati dalla Toscana. Divisi in due gruppi da 50 persone saranno ospitati in un albergo sanitario a Montecatini Terme in provincia di Pistoia dove svolgeranno la quarantena Covid.

I 100 profughi sono arrivati a Roma nei giorni scorsi dopo essere fuggiti da Kabul quando i talebani sono tornati al potere in Afghanistan.



Secondo quanto annunciato nei giorni scorsi la Regione Toscana ospiterà in totale altri 200 profughi, divisi in tre alberghi sanitari, quello di Montecatini, uno a Firenze e uno a Chianciano.



Le prefetture toscane invece si sono coordinate per gestire l'accoglienza di lunga durata di alcuni nuclei familiari (in tutto 112 persone, bambini compresi) inserite nei percorsi di protezione internazionale e che saranno ospitate in alloggi adeguati in vari luoghi della Toscana.

L'arrivo di questi altri è previsto nei prossimi giorni.