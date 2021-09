Morti per Covid altri 7 toscani, 325 nuovi casi

Afghanistan e Libia: tutte le armi in mano ai terroristi islamici. Come possono usarle

FIRENZE — Nelle ultime 24 ore in Toscana sono morti per Covid 5 uomini e 2 donne con un'età media di quasi 79 anni, residenti rispettivamente 2 a Pisa, uno a Firenze, 1 a Prato, 1 a Pistoia, 1 a Lucca e 1 a Grosseto. Il totale delle vittime sale a 7.120, così distribuiti fra le province: 2.294 a Firenze, 629 a Prato, 654 a Pistoia, 532 a Massa Carrara, 684 a Lucca, 717 a Pisa, 424 a Livorno, 541 ad Arezzo, 349 a Siena, 204 a Grosseto. Altre 92 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione.

Resta stabile l'andamento dei nuovi positivi: oggi sono 325, con un'età media di 39 anni; salta agli occhi però che il 25% ha meno di 20 anni e un altro 27% da 21 a 39 anni, segno che la variante delta sta colpendo soprattutto la fascia di età delle persone che hanno avuto meno accesso al ciclo vaccinale.

I guariti oggi sono 484 e portano il totale a 265.062: corrispondono al 94,6% del numero complessivo dei contagiati dal virus.

Gli attualmente positivi sono oggi 7.914, con un calo del 2,1% rispetto a ieri. I ricoverati sono 372 (17 in meno rispetto a ieri), di cui 50 in terapia intensiva (3 in meno). Altre 7.542 persone sono in isolamento a casa con sintomi lievi o prive di sintomi (149 in meno rispetto a ieri).

In forte calo 12.227 (1.024 in meno rispetto a ieri, meno 7,7%) le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (ASL Centro 4.598, Nord Ovest 5.487, Sud Est 2.142).

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri:

- 77.615 i casi complessivi ad oggi a Firenze (117 in più rispetto a ieri), 25.940 a Prato (42 in più), 26.392 a Pistoia (21 in più),

- 14.703 a Massa (13 in più), 28.657 a Lucca (24 in più), 32.986 a Pisa (23 in più), 20.822 a Livorno (28 in più),

- 25.516 ad Arezzo (21 in più), 15.957 a Siena (21 in più), 10.953 a Grosseto (15 in più).

Sono 555 i casi positivi diagnosticati in Toscana ma residenti in altre regioni.