A 34 anni muore soffocato da un boccone di carne

Un giovane stava mangiando una bistecca in un ristorante del Mugello quando ha iniziato a tossire, i tentativi di rianimazione sono stati inutili

BARBERINO DI MUGELLO — Tragedia nel Mugello dove un giovane di 34 anni è deceduto mentre si trovava a tavola in un ristorante di Barberino. L'uomo originario di Pavullo, nel modenese, era in Toscana per una gara di pesca.

Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto l'uomo avrebbe iniziato a tossire segnalando ai presenti di non essere più in grado di respirare.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 ma i tentativi di rianimazione sono stati inutili.

Sul corpo del giovane è stata disposta l'autopsia per accertare le cause del decesso.