L'ultima gara di Valentino e il suo legame con la Toscana

Rossi a Valencia disputa l'ultima gara della sua lunghissima carriera, iniziata nel 1996 e coronata anche da 9 vittorie nel circuito del Mugello

VALENCIA (SPAGNA) — È da tempo una leggenda, uno di quei pochissimi sportivi che, ancora in attività, sono capaci con le loro imprese di entrare nella storia.

Dopo 25 anni, 9 mondiali vinti Valentino Rossi è pronto a disputare l'ultimo Gp della carriera, a Valencia, in Spagna. Oggi la MotoGp lo ha omaggiato portando sul circuito spagnolo le 9 moto con cui Rossi ha vinto i Mondiali: 2 Aprilia, 3 Honda e 4 Yamaha. Il pilota italiano è stato ringraziato dagli addetti ai lavori, dalla stampa e dagli altri piloti per lo spettacolo regalato in questi anni.

Rossi e alle sue spalle le 9 moto con cui ha vinto i mondiali

Il pilota con il numero 46, originario di Tavullia nelle Marche ha un rapporto privilegiato con la Toscana perché in questa regione ha colto 9 delle sue 115 vittorie totali. Le ha colte sul circuito del Mugello tra il 1997 e il 2008.

Le prime due vittorie sono arrivate nelle classi inferiori, in 125 e in 250 con l'Aprilia, poi tra il 2002 e il 2008 Rossi ha vinto consecutivamente in MotoGp, 2 volte con la Honda e 5 con la Yamaha.

Rossi ha attraversato 3-4 generazioni di piloti, dapprima dominando poi continuando ad essere vincente e competitivo. Non è riuscito a centrare la decima vittoria al Mugello ma ogni volta che è tornato a correre sul circuito fiorentino le tribune si sono colorate di giallo, il suo colore preferito e quello che identifica i suoi tifosi.

Di Rossi si ricordano anche i caschi speciali e alcuni dei più belli sono stati mostrati proprio al Mugello, come possiamo vedere qui sotto.

Il casco del 2016: Mu-Giallo

Il casco del 2008 con la faccia che Valentino ha detto che ha dentro il casco alla staccata della San Donato

Il casco usato al Mugello nel 2017 con l'omaggio a Totti (che si stava ritirando) e all'amico Hayden scomparso in quei giorni

La stagione 2021 è stata l'ultima di Valentino Rossi sulle moto ma ha già fatto sapere che continuerà a correre sulle 4 ruote nei prossimi anni, anche se non ha ancora scelto in quale campionato. Tra le 2 e le 4 ruote ci sono i mezzi a 3 ruote e Rossi non ha mai nascosto il suo amore per il mezzo a 3 ruote per eccellenza: la toscanissima Ape Piaggio.