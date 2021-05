Muoiono di Covid altri 25 toscani, 503 nuovi casi

Diminuisce ancora l'età media delle vittime. Gli attualmente positivi sul territorio regionale scendono a 19.536, Firenze la provincia più colpita

TOSCANA — Migliora l'andamento dell'epidemia di Covid in Toscana ma non si arresta la lunga serie nera dei decessi: oggi sono 25, 17 uomini e 8 donne con un'età media di quasi 75 anni. Relativamente alla provincia di residenza, le 25 persone decedute abitavano 12 a Firenze, 3 a Prato, 4 a Pistoia, 1 a Massa-Carrara, 2 a Lucca e 2 a Pisa mentre una risiedeva fuori Toscana.

Salgono così a 6.273 i deceduti dall'inizio dell'epidemia. Questa la loro distribuzione nelle: 2.024 a Firenze, 518 a Prato, 582 a Pistoia, 518 a Massa Carrara, 628 a Lucca, 661 a Pisa, 396 a Livorno, 410 ad Arezzo, 291 a Siena, 160 a Grosseto, 85 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione.

Il tasso grezzo di mortalità toscano per Covid (numero di deceduti/popolazione residente) è di 169,9 per 100.000 residenti, pù basso del 203,6 per 100.000 della media italiana (12ma regione in Italia). Per quanto riguarda le province, il tasso di mortalità più alto si riscontra a Massa-Carrara (270,2 per 100.000), Firenze (203,3 per 100.000) e Prato (201,5 per 100.000); il più basso a Grosseto (72,8 per 100.000).

Per quanto riguarda i nuovi casi positivi, oggi sono 503, 480 confermati con tampone molecolare e 23 da test rapido antigenico. L'età media è di 41 anni circa, con il 21% che ha meno di 20 anni. Sono stati individuati sottoponendo a test 7.202 casi sospetti di cui è risultato positivo il 7%. Considerando anche gli esami di controllo si arriva a un totale di 22.393 tamponi in 24 ore.

I guariti crescono oggi sono 932 e raggiungono quota 203.731 (88,8% dei casi totali).

Tolti i deceduti e i guariti, gli attualmente positivi in Toscana sono oggi 19.536, -2,3% rispetto a ieri. Di questi i ricoverati in ospedale sono 1.503 (52 in meno rispetto a ieri), di cui 237 in terapia intensiva (12 in meno). Altre 18.033 persone sono in isolamento a casa con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o prive di sintomi (402 in meno rispetto a ieri).

Sono invece 34.735 (1.838 in più rispetto a ieri) le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (ASL Centro 14.993, Nord Ovest 11.057, Sud Est 8.685).

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri:

- Sono 63.029 i casi complessivi ad oggi a Firenze (151 in più rispetto a ieri), 20.856 a Prato (41 in più), 21.599 a Pistoia (72 in più),

- 12.721 a Massa-Carrara (19 in più), 23.703 a Lucca (28 in più), 28.091 a Pisa (65 in più), 16.743 a Livorno (21 in più),

- 21.184 ad Arezzo (44 in più), 12.906 a Siena (35 in più), 8.153 a Grosseto (27 in più).

La Toscana si trova al 13mo posto in Italia come numerosità di casi (comprensivi di residenti e non residenti), con circa 6.216 casi per 100.000 abitanti, al di sotto della media media italiana di 6.792 per 100.000, dato di ieri). Le province di notifica con il tasso più alto sono Prato con 8.113 casi per 100.000 abitanti, Pistoia con 7.405, Pisa con 6.718, quella con il più basso è Grosseto con 3.711.