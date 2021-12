Niente vacanze di Natale più lunghe, terza dose dopo 4 mesi

Draghi ha anticipato alcune delle restrizioni per le Festività di fine anno. In Toscana contagiati 1.905 studenti in una settimana

ROMA — In una conferenza stampa di fine anno che sembrava quasi una conclusione di mandato, il presidente del Consiglio Mario Draghi ha fornito qualche elemento in più sulle restrizioni che saranno varate domani dal governo per affrontare le festività di fine anno alla luce dei dati aggiornati sulla diffusione della nuova variante Omicron del Covid-19.

Per prima cosa Draghi ha precisto che, per le scuole, non ci sarà alcun prolungamento delle vacanze di Natale. Docenti e studenti torneranno regolarmente in classe il 7 Gennaio ma verranno rafforzate le misure di sicurezza: secondo l'ultima rilevazione della Fiaso, i ricoveri pediatrici per Covid in ospedale sono aumentati del 96%. Nella stessa Toscana, dal 13 al 19 Dicembre hanno contratto l'infezione 1.905 bambini e ragazzi da 0 a 18 anni, 500 in più rispetto alla settimana precedente. Se si consideriamo le ultime 3 settimane, si tratta di 4.448 studenti contagiati in più e la fascia più colpita è quella delle scuole elementari (851 casi fra il 13 e il 19 Dicembre).

Un'altra misura che subirà probabilmente un'accellerazione è la diminuzione dell'intervallo fra seconda e terza dose di vaccino anti-Covid: attualmente fissato a 5 mesi, sarà probabilmente accorciato a 4. Non solo. Anche la durata del green pass rafforzato, quello che si ottiene solo con la vaccinazione o la guarigione, sarà ridotta dagli attuali 9 mesi a 7 mesi (ma potrebbe essere anche a 6 o a 5 mesi).

Il premier ha precisato che il governo sta ancora valutando la possibilità di imporre un tampone anche ai vaccinati per assistere a grandi eventi o per accedere ad alcune attività o luoghi al chiuso, soprattutto se non sono coperti dalla terza dose, quella di rinforzo. "Considerando che la protezione del vaccino comincia a calare più rapidamente di quanto si pensasse - ha detto Draghi - fra la seconda e la terza dose potrebbe essere utile, per accedere ad alcune attività, fare il tampone per aumentare la protezione dal virus".

Il premier ha ribadito che non è mai tramontata neppure l'ipotesi di estendere l'obbligo vaccinale a nuove categorie di lavoratori, probabilmente quelle più a contatto col pubblico.

Confermato il ritorno dell'obbligo della mascherina nei luoghi all'aperto, anche in zona bianca.