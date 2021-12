Caccia a Omicron per il varo delle restrizioni di fine anno

Laboratori di tutta Italia impegnati nella ricerca della variante per fornire dati al governo. Il ritorno dell'obbligo di mascherina all'aperto

ROMA — Il premier Mario Draghi oggi ha preso tempo, evitando toni allarmistici e confermando che nessuna decisione è stata ancora presa. Ma è ormai certo che giovedì 23 Dicembre il governo varerà nuova restrizioni anti-Covid per proteggere il Paese da nuove impennate dell'epidemia durante le festività di fine anno, periodo ad alto tasso di assembramenti - familiari e non - e quindi ad altissimo rischio.

In decine di laboratori italiani è caccia alla variante Omicron sui tamponi dei positivi per misurarne l'effettiva diffusione in Italia e quanto stia contribuendo all'impennata dei contagi, più di 30mila solo oggi, un numero che non si vedeva nel bollettino nazionale dal Novembre del 2020. I dati saranno poi inviati al governo che, dopo un confronto col comitato tecnico scientifico e le Regioni, deciderà come procedere. Le misure al vaglio?

Quella che viene data per praticamente certa è il ritorno dell'obbligo di mascherina anche all'aperto, forse anche in zona bianca. Il governatore del Lazio Zingaretti si è portato avanti firmando oggi un'ordinanza che la istituisce dal 23 Dicembre per un mese nella sua regione. L'obbligo di mascherina anche all'aperto è peraltro già in vigore in Veneto e in Sicilia mentre il governatore della Campania De Luca ha ricordato che l'obbligo non è mai venuto meno quando non si può garantire il distanziamento di sicurezza fra le persone.

I presidenti delle Regioni si sono detti fortemente contrari all'introduzione del tampone obbligatorio anche per i vaccinati per entrare negli stadi o assistere a spettacoli e in effetti su questo fronte il governo sembra più incerto di qualche giorno fa.

I dati aggiornati su Omicron potrebbero portare a decisioni governative anche sulla durata del green pass (si parla di accorciarlo dagli attuali 9 a 5, 6 o a 7 mesi per l'utilizzo in Italia) e sull'obbligo di vaccinazione per altre categorie di lavoratori oltre a quelle che ce l'hanno giò, a partire dai quelli che, sia negli enti pubblici che nelle aziende private, sono a stretto contatto col pubblico.

Un'altra restrizione potrebbe riguardare il trasporto pubblico locale, con l'introduzione dell'obbligo di indossare mascherine Ffp2 per salire su treni e bus.

Ma cosa si sa al momento su Omicron? La fondazione dalla banca dati Gisaid ha dichiarato oggi che le sequenze finora depositate in Italia sono l'1,9% del totale, con una notevole aumento in pochi giorni. Altre stime indicano che i casi di contagio da Omicron potrebbero essere il 3-4% del totale, con un incremento di 10 volte rispetto a 2 settimane fa.

Per quanto riguarda la Toscana, la notizia di oggi è che l'Asl Toscana Nord Ovest ha individuato 19 casi di Omicron, corrispondenti al 15% dei nuovi contagiati individuati il 18 e il 19 Dicembre. La Asl Toscana Centro invece ne ha individuati 58.

Ma è vero che Omicron, pur essendo molto contagiosa, provoca prevalentemente solo sintomi lievi, con rari ricoveri in ospedale? Le casistiche raccolte finora nel mondo danno indicazioni in questo senso ma, oggettivamente, si tratta di dati ancora troppo parziali per tirare le somme. Idem per quanto riguarda l'efficacia del vaccini: i dati sono ancora troppo pochi. Ma va detto che sia Pfizer che Moderna hanno garantito che, con 3 dosi, i loro sieri proteggono anche contro Omicron.