Epidemia a tutto gas, Draghi prepara nuove restrizioni per le Festività

Il premier Draghi ha convocato il governo per il 23 Dicembre. Allerta del Ministero della salute alle Regioni: "Fase epidemica acuta".

ROMA — Nell'ultima settimana i nuovi casi di Covid sono aumentati in Italia del 41% e l'incidenza settimanale è salita a 267 nuovi casi ogni 100mila abitanti. I casi di Omicron sono ancora una minima parte del totale (ad oggi ne sono stati rilevati 84 a livello nazionale, di cui 10 in Toscana) ma la rapidità con cui questa variante si è diffusa in altri Paesi, anche europei, con un raddoppio dei contagiati ogni 3 giorni, allarma ulteriormente il governo. Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha quindi convocato i ministri per il 23 Dicembre per esaminare i dati aggiornati sull'evoluzione dell'epidemia e varare per il periodo delle festività di fine anno nuove restrizioni che probabilmente entreranno in vigore, visti i tempi strettissimi per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il giorno di Natale o subito dopo e andranno avanti fino all'Epifania o fino a metà Gennaio.

Fra le ipotesi allo studio, la mascherina obbligatoria all'aperto e il tampone molecolare obbligatorio anche per i vaccinati per partecipare a eventi e feste e assistere a spettacoli. Da Gennaio potrebbe essere introdotto l'obbligo vaccinale per altre categorie di lavoratori (potrebbe quindi non bastare più il tampone negativo per andare a lavorare) così come potrebbe essere esteso l'obbligo di green pass rafforzato (quello ottenuto solo dopo la vaccinazione anti-Covid) a chi viaggia su autobus e metro e per svolgere varie attività di socializzazione oltre a quelle per le quali è già previsto (ricordiamo che, attualmente, il green pass rafforzato è necessario in zona bianca e gialla per l'accesso a spettacoli, gare ed eventi sportivi, ristoranti al chiuso, feste, discoteche e cerimonie pubbliche).

Sulla Gazzetta Ufficiale è stata inoltre appena pubblicata la norma che stabilisce la revoca temporanea del green pass per chi si ammala di Covid anche dopo la vaccinazione (finora infatti la certificazione restava valida lo stesso e gli asintomatici, volendo, potevano andare in giro indisturbati). Il green pass viene riattivato dopo la guarigione.