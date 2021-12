Italia nella morsa Covid, 28mila casi e 123 morti

Da 48 ore si registrano dati che non si vedevano dal Novembre 2020. Il tasso di positività è al 4% stabile rispetto al precedente rilevamento

ROMA — Sono 28.064 i tamponi positivi al Covid rilevati in Italia nelle ultime 24 ore a fronte di 697.740 test effettuati, 30mila in più di ieri. Sono 123 i decessi rilevati in sole 24 ore, 3 in più rispetto ai morti registrati il giorno precedente.

Il tasso di positività è al 4%, stabile rispetto al 4,3% di ieri.

Confermato dunque il trend di venerdì che ha fatto segnare 28.632 nuovi tamponi positivi, dato che riporta alla memoria le curve epidemiologiche dell'inverno scorso, ma i morti nel Novembre del 2020 erano 822.

I nuovi dimessi e guariti oggi sono 12.430.

I pazienti in terapia intensiva sono oggi 953, 30 in più, mentre nei reparti ordinari sono 7.576, 56 in più rispetto a ieri quando l'incremento era stato di 182 ricoveri rispetto al giovedì.

Sono 347.472 gli attualmente positivi15.504 in più.