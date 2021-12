Natale a rischio Omicron, 84 casi in Italia

Sono 29 i nuovi casi della variante Omicron rilevati nelle ultime 24 ore in Italia, 1 in Toscana. L'Iss prevede un aumento di casi nei prossimi giorni

ROMA — L'ultimo rilevamento sulla presenza della variante Omicron in Italia è di 84 casi, 29 in più nelle ultime 24 ore rispetto ai 55 tracciati fino a ieri. "Probabile un aumento di casi nei prossimi giorni" ha detto il presidente dell'Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro

L'Iss coordina la centrale di rilevamento che raccoglie dati da 70 laboratori in tutta Italia: le regioni più colpite sono Lombardia con 33 casi e Campania con 20 contagi. Omicron è segnalata in 13 regioni con 8 casi nel Lazio, 7 in Puglia, 5 in Veneto, 2 in Piemonte ed Emilia Romagna. Un solo caso in Toscana così come in Sicilia, Sardegna, Liguria, Abruzzo, Calabria e in Alto Adige.

Brusaferro ha aggiunto alcune raccomandazioni come il completamento del ciclo vaccinale, la terza dose per chi ha concluso il ciclo completo da oltre 5 mesi e l'invito ad indossare le mascherine.