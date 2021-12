Non rispondeva da giorni, trovato morto in casa

Germania, la standing ovation per Angela Merkel in parlamento

L'uomo è stato ritrovato senza vita nella sua abitazione dove viveva da solo. I familiari non lo sentivano da giorni e hanno dato l'allarme

PALAIA — Un uomo di 63 anni è stato trovato senza vita nella sua abitazione il 6 Dicembre. Stando ai primi accertamenti la morte sarebbe avvenuta per cause naturali.

Il 63enne, che viveva in Valdera ma non era originario della zona, abitava da solo. L'allarme è scattato quando i suoi familiari, dopo non averlo sentito per alcuni giorni, non sono riusciti a contattarlo e si sono preoccupati.

Martedì, verso le 20, i vigili del fuoco e i carabinieri hanno forzato la porta di ingresso dell'abitazione e sono entrati, trovando l'uomo senza vita.