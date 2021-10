Disperso in cerca di funghi, lo trovano morto

Di lui si erano perse le tracce e dopo una notte di ricerche è stato trovato privo di vita. E' il quarto cercatore di funghi morto in pochi giorni

VICCHIO — Di lui si erano perse le tracce mentre cercava funghi nei boschi di Villore nel Mugello. E questa mattina alle prime luci dell'alba è stato rinvenuto morto da un cacciatore. Stiamo parlando di un uomo di 83 anni disperso nella giornata di ieri e che purtroppo è deceduto nel bosco.

L'allarme era scattato dopo che i familiari non lo avevano più visto rientrare a casa. Alle ricerche, andate avanti tutti la notte, hanno partecipato i vigili del fuoco del comando di Firenze con il personale Tas (Topografia Applicata al Soccorso), cinofili e personale di Prato con sistema Dedalo.

A recuperare il corpo dell'83enne le squadre dei vigili del fuoco.

E' il quarto cercatore di funghi che, in Toscana, muore in circostanze analoghe in soli 5 giorni: venerdì un uomo di 87 anni residente a Gragnano è stato ritrovato senza vita in fondo a una scarpata dove era caduto mentre stava cercando funghi nella zona di Passo del Trebbio.

Giovedì un settantenne della provincia di Firenze è precipitato in un canalone davanti agli occhi del cognato nella zona di Stiappa, in Valdinievole. mercoledì giorni fa è deceduto scivolando in un canalone anche un uomo di 84 anni a Capanne di Liggiana, sull'Appennino lucchese.

Notizia in aggiornamento