Omicron uccide, altre 43 vittime in Toscana

Nuovo picco di decessi sul territorio regionale, il totale dei morti a causa del Covid sale a 8.855. In terapia intensiva 55 casi gravissimi

TOSCANA — Il decremento di vittime del Covid in Toscana ha avuto breve durata: nel bollettino regionale di oggi sono stati inseriti 43 nuovi decessi, 10 dei quali riferibili ai giorni scorsi. Si tratta di 23 uomini e 20 donne con un'età media di quasi 81 anni così distribuiti nelle province: 9 a Firenze, 4 a Prato, 6 a Pistoia, 1 a Massa Carrara, 1 a Lucca, 10 a Pisa, 7 a Livorno, 5 a Grosseto.

Il totale delle vittime dall'inizio della pandemia sale quindi a 8.855: 2.800 a Firenze, 743 a Prato, 800 a Pistoia, 603 a Massa Carrara, 843 a Lucca, 934 a Pisa, 633 a Livorno, 618 ad Arezzo, 458 a Siena, 308 a Grosseto. Altre 115 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti in un'altra regione.

Per quanto riguarda l'andamento del contagio, i nuovi casi positivi diagnosticati nelle ultime 24 ore sono stati 3.718 con un'età media di 38 anni circa (il 28% ha meno di 20 anni, il 22% tra 20 e 39 anni, il 29% tra 40 e 59 anni, il 14% tra 60 e 79 anni, il 5% ha 80 anni o più). Sono stati individuati processando circa 37mila tamponi di cui è risultato positivo il 10% (il tasso di positività sulle prime diagnosi è però risalito al 55,2%).

I guariti oggi sono 6.921 e raggiungono quota 789.915 (93,8% dei casi totali).

Gli attualmente positivi sono scesi a 43.263, -7% rispetto a ieri. Di questi i ricoverati sono 1.022 (16 in meno rispetto a ieri), di cui 55 in terapia intensiva (3 in meno). Altre 42.241 persone con l'infezione in corso sono in isolamento a casa con sintomi lievi o risultano prive di sintomi.

Scendono a 11.338 (173 in meno rispetto a ieri) le persone, in quarantena sotto la sorveglianza delle Asl perché hanno avuto contatti con persone contagiate (Asl Centro 2.436, Nord Ovest 6.118, Sud Est 2.784).

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri (886 confermati con tampone molecolare e 2.832 da test rapido antigenico):

Asl Toscana Centro - Sono 248.013 i casi complessivi ad oggi a Firenze (719 in più rispetto a ieri), 64.324 a Prato (175 in più), 70.952 a Pistoia (233 in più),

Asl Toscana Nord Ovest - 38.631 a Massa (247 in più), 84.158 a Lucca (536 in più), 96.740 a Pisa (419 in più), 70.873 a Livorno (388 in più),

Asl Toscana Sud Est - 74.944 ad Arezzo (397 in più), 53.253 a Siena (353 in più), 39.590 a Grosseto (251 in più).