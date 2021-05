Vaccini, 2 settimane di open day con AstraZeneca

Condannati i boss per le minacce, Saviano: «15 anni di vita persa ma arriva un messaggio forte ai clan»

I toscani che hanno da 40 anni in su potranno andare a vaccinarsi senza prenotare in alcuni centri selezionati dalle Asl. A disposizione 19mila dosi

TOSCANA — Chi ancora non si è vaccinato con la prima dose di vaccino anti-Covid e ha almeno 40 anni (o li compie quest'anno) potrà farlo recandosi nelle prossine 2 settimane, senza prenotazione, in una serie di hub individuati dalle Asl. Il vaccino utilizzato sarà, per tutti, quello prodotto da AstraZeneca (o Vaxzevria, il suo nuovo nome).

Dopo il successo dell'open day di ieri, domenica 23 Maggio, riservato alla decade dei sessantenni, la Regione ha deciso di offrire un'identica opportunità per tutti coloro che sono nati nel 1981 e negli anni precedenti, in pratica le fasce d’età che attualmente possono prenotare la vaccinazione attraverso il portale prenotavaccino.sanita.toscana.it.

A disposizione per vaccinarsi senza prenotazione ci sono quasi 19 mila dosi. Ecco i centri vaccinali selezionati per gli open day di Astrazeneca con le date e gli orari.

ASL TOSCANA CENTRO

Sono 12 gli hub coinvolti: Bagno a Ripoli-Grassina, Dicomano, la Cattedrale e San Biagio a Pistoia, Pontassieve, Pegaso 2 e Pellegrinaio nuovo a Prato, Mandela Forum a Firenze, Fucecchio, Calenzano, Empoli, Montecatini.

Vi si potrà recare dal 25 al 30 Maggio, con orari diversi a seconda della struttura (informazioni più dettagliate sul sito della Asl). Le dosi disponibili sono complessivamente 10.802.

Solo per martedì 25 Maggio e solo nell’hub pratese del Pellegrinaio (dalle 16 alle 20) rimane anche una disponibilità residua Pfizer di 150 dosi, sempre ad accesso diretto, riservata a chi ha da sessanta anni in su.

ASL TOSCANA NORD OVEST

L’appuntamento è per mercoledì 26 Maggio, data unica: 4 le strutture coinvolte nei territori di Carrara, Lucca, Pontedera, Livorno e Rosignano, in orari diversi e specifici, e 1023 le dosi a disposizione, a beneficio di chi ha da quaranta anni in su (ma con particolare attenzione agli ‘over 60’ e con un’età massima di 80 anni). G

Gli hub designati sono il CarraraFiere (319 dosi) dalle 21 a mezzanotte, la Cittadella della Salute “Campo di Marte” (220 dosi) dalle 8 alle 13, l’ospedale Lotti di Pontedera (220 vaccini: 110 dalle 8 alle 13 e altrettanti dalle 14 alle 19), gli Ospedali Riuniti di Livorno (297 dosi: 198 somministrabili dalle 8 alle 14 ed altri 99 dalle 14.30 alle 17.30) e il Circolo Arci Le Pescine a Rosignano (176 vaccini) con accesso dalle 14 alle 19.30.

ASL TOSCANA SUD EST

Gli open day con AstraZeneca si distribuiranno in 6 giornate diverse: 26, 28 e 30 Maggio e 2, 4 e 6 Giugno. Le dosi complessivamente a disposizione sono 7.000: 3.000 per la provincia di Arezzo, 2.400 per quella di Siena e 1.600 per quella di Grosseto.

Le strutture coinvolte, dove ci soprà recare in giorni e orari specifici (informazioni più dettagliate sul sito della Asl), sono ad Arezzo il Centro Affari e il Teatro Tenda e nella provincia aretina il centro sociale di Bibbiena stazione, la Berrettini-Pancrazi di Cortona e l’hub di San Sepolcro.

Nel grossetano ci si potrà recare invece al Multisale di Grosseto e alla Fonderia di Follonica

Nel senese gli hub coinvolti sono il Centro polivalente, il Mens Sana e il Papillon a Siena e il Bernino a Poggibonsi.

PRENOTAZIONI LAST MINUTE

Parallelamente la regione sta mettendo a punto, come già annunciato nei giorni scorsi, un nuova modalità ‘last minute’ per le prime dosi, in modo da prenotare sul portale regionale, con somministrazione nelle 24 ore successive, i posti rimasti ogni giorno liberi a causa di eventuali disdette.

“Tutte queste iniziative vanno in una identica direzione e serviranno a somministrare un numero sempre più elevato di dosi, per accelerare il più possibile il raggiungimento dell’immunità di gregge “ commenta il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani.