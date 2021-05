Open day del vaccino, successo nel primo giorno

Emergenza Covid, la nuova opportunità senza necessità di prenotare era destinata agli over 60. A Grosseto, Siena ed Arezzo c'è tempo fino alle 23

FIRENZE — Il primo open day del vaccino dedicato agli over 60 in Toscana ha avuto successo. Secondo quanto riferito da due delle tre Asl, la nord ovest e la centro, centinaia di persone si sono presentate nei centri vaccinali per farsi iniettare la prima dose di vaccino anti-Covid. Nella Asl sud est invece l'iniziativa è prevista dalle 20 alle 23.

Asl nord ovest ha spiegato che dalla mattina sono stati più di 200 i cittadini over 60 che hanno partecipato all'iniziativa che aveva accesso libero, senza necessità di prenotazione.

Nell'Asl nord ovest era possibile vaccinarsi nei centri di Carrara, Pontedera e Venturina. A Carrara l'iniziativa va avanti fino a mezzanotte, ci si può presentare fino alle 23,30, mentre a Pontedera e Venturina si è conclusa, rispettivamente, alle 19 e 19,30.

A Prato, nella Asl centro, le 160 dosi messe a disposizione sono state tutte utilizzate. L'altro centro disponibile era quello di Reggello, dove sono state disponibili ulteriori 160 dosi.

Nella Asl sud est l'iniziativa invece è prevista dalle 20 alle 23 di oggi, in questi centri vaccinali: Pala Giannelli di Siena (disponibili 300 dosi, limite arrivo entro le 23), Aurelia Antica di Grosseto (disponibili 300 dosi, limite arrivo entro le 23) e Centro Affari Arezzo (disponibili 300 dosi, limite arrivo entro le 23).