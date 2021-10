Pisa attende la visita di Mattarella

È in programma domattina la visita del presidente della Repubblica che visiterà . Forze dell'Ordine schierate per la sicurezza

PISA — Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella domattina sarà a Pisa. Tre i luoghi che visiterà il capo di Stato. Alle 10 è prevista la visita del Palazzo della Sapienza, simbolo e sede storica dell’Ateneo, che di recente è tornato operativo dopo una ristrutturazione durata anni.

Mattarella, accompagnato dal rettore Paolo Maria Mancarella, si soffermerà nelle due Aule Magne prima di inaugurare simbolicamente la nuova Biblioteca di Scienze giuridiche, economiche e sociali.

Secondo luogo della visita è il PalaCus di via Federico Chiarugi, per la cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico 2021/2022, in programma alle 11.

Ultima tappa è la Villa del Gombo, nella Tenuta di San Rossore, dove Mattarella presenzierà all'evento "Siete Presente", con protagonisti i giovani, organizzato dalla Regione Toscana per i 10 anni di "Giovanisì".

Sono stati annunciati due presidi di protesta in concomitanza con la visita di Mattarella. Uno dei No Green pass in piazza Martiri della Libertà e uno da parte di alcuni studenti universitari in Largo Ciro Menotti per sensibilizzare sulla mancanza di spazi.