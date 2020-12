Covid, caso sospetto di variante inglese in Toscana

Isolata su una giovane paziente di Covid giunta dall'Inghilterra una variante del virus che cresce 100 volte più rapidamente rispetto alle altre

PISA — Persone che si sono ammalate della variante inglese del Covid-19 sono state identificate in molte regioni d'Italia e ora un caso sospetto è stato individuato anche presso l'azienda ospedaliero-universitaria pisana.

Si tratta di una giovane donna arrivata in Toscana dall'Inghilterra meridionale, proprio l'area dove sono stati diagnosticati i primi casi della variante inglese del nuovo coronavirus.

"Alla fine della scorsa settimana abbiamo isolato su questa giovane donna una variante del virus che, una volta messa in contatto con le cellule, è cresciuta molto rapidamente, una rapidità cento volte superiore a tutte le altre" ha spiegato il virologo dell'azienda ospedaliero universitaria Mauro Pistello.

Serviranno altre analisi per confermare se la ragazza ha effettivamente contratto l'infezione dalla variante inglese del SarsCov2, non più letale delle altri varianti già in circolazione in Italia ma molto più contagiosa.