E' Covid-positivo ma si concede un weekend a Pisa

Arrivato in Toscana dalla Liguria nonostante l'esito positivo di un tampone Covid-19, è stato raggiunto in albergo dalla polizia. Sarà denunciato

PISA — La registrazione obbligatoria degli ospiti ha permesso di scoprire, in un noto albergo cittadino, la presenza di un 24enne ligure segnalato come positivo al Covid-19 e quindi arrivato a Pisa in violazione della quarantena obbligatoria dalla sua Ausl. Nella prima mattinata di ieri, una pattuglia della Squadra Volanti ha trovato il giovane che ancora dormiva in albergo assieme ad un amico.

Agli agenti avrebbe confermato di essere positivo al primo tampone Covid, ma con bassa carica, e di dovere l’indomani (cioè oggi) ripetere il tampone. Per questo avrebbe deciso di regalarsi un weekend a Pisa. I poliziotti, dopo aver allertato l’Asl pisana e quella ligure, hanno accertato che quest'ultima gli aveva imposto la quarantena domiciliare, nonostante la bassa carica virale, fino all’esito del secondo tampone.

Attivati tutti i protocolli di sicurezza previsti, gli agenti hanno provveduto a far accompagnare i due in Liguria, presso le rispettive abitazioni, con un’ambulanza attrezzata messa a disposizione dalla Croce Rossa, imponendo a entrambi di sottoporsi alle procedure anti-Covid presso la Asl di riferimento, anzitutto la quarantena obbligatoria per entrambi.

L’Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Pisa, a questo punto, denuncerà il 24enne per aver violato le norme anti-Covid e, nel caso il suo amico risultasse positivo, anche per il più grave reato di diffusione colposa di malattia epidemica.