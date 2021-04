"La scienza ci porterà fuori da questa crisi"

Maria Chiara Carrozza, appena nominata presidente del Cnr, si è detta contenta ed emozionata, consapevole della responsabilità e del prestigio

PISA — "Sono molto contenta, sono emozionata" queste le parole di Maria Chiara Carrozza, intervista da Rainews24 appena nominata presidente nazionale del Cnr. "Mi rendo conto della responsabilità e del prestigio di questa nomina - ha aggiunto - e sono particolarmente contenta di essere stata nominata da una ministra, Messa, perché una nomina da una donna verso una donna è una cosa molto bella".

"Innanzitutto vorrei iniziare ascoltando - ha proseguito la ricercatrice pisana -, quindi cercando di imparare, di approfondire, di valorizzare le grandi risorse e competenze che ha il Cnr. Il Cnr ha una storia quasi centenaria, ha una storia molto importante ed è anche generalista, cioè ha un concetto universale del sapere e della ricerca. Per cui partirei proprio da questa idea della multidisciplinarietà, della collaborazione e del valore della ricerca in tutti i campi".

Alla domanda su come la scienza potrà aiutarci ad uscire da questa crisi, Carrozza ha risposto: "Mi sembra che il Covid ci abbia insegnato che i vaccini, tutti i dispositivi di protezione individuale e tutto quello che ci porterà fuori da questa crisi è un prodotto della scienza. Quindi la trasformazione della scienza in tecnologia è una delle grandi sfide di questo secolo. Per questo penso che essere al fianco del governo, del Paese e delle istituzioni per un piano di ricostruzione dopo la crisi sarà la nostra prima nostra grande missione".

"Ovviamente noi siamo a chiedere maggiori risorse - ha concluso -, però dobbiamo capire anche il contesto e la situazione in cui ci troviamo. Sono sicura che nel governo troverò molta sensibilità per questo argomento, mi sembra che tutti i presupposti ci siano".

