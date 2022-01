Grave una ciclista travolta da un'auto pirata

La donna, di Viareggio, era in bici con il marito lungo l'Aurelia ed è stata ricoverata in gravi condizioni. E' caccia all'automobilista pirata

VECCHIANO — Una donna di 64 anni di Viareggio si trova ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Cisanello dopo essere stata travolta da un'auto, il cui conducente non si è fermato a prestare soccorsi e ha fatto perdere le sue tracce. L'incidente è avvenuto attorno alle 10,30 di ieri lungo l'Aurelia, in prossimità delle rotonde di raccordo col casello autostradale di Pisa Nord, a Migliarino Pisano.

La donna era in compagnia del marito, soltanto sfiorato dall'auto e rimasto illeso. Entrambi cicloamatori, sono molto conosciuti per essere gli organizzatori della gara ciclistica Gran Fondo della Versilia. La donna, pur indossando il casco, ha riportato un grave trauma cranico.

I rilievi sono stati effettuati dalla Polizia Municipale di Vecchiano, che avrebbe raccolto anche alcune testimonianze utili ad individuare l'auto pirata.