Con l'auto finisce fuori strada, muore cardiologo

La vettura è uscita dalla sede stradale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco ed il personale del 118 che ne ha constatato il decesso

PITIGLIANO — Tragico fuoristrada a Pitigliano dove un uomo è deceduto mentre si trovava alla guida della sua autovettura. La vittima dell'incidente stradale è Marco Breschi di 46 anni, cardiologo dell'ospedale Misericordia di Grosseto.

L'incidente è avvenuto sulla SS74 e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco ed il personale sanitario del 118 che ha constatato il decesso dell'automobilista. Intervenuti anche i carabinieri per i rilievi del caso.

Cordoglio da parte della azienda sanitaria, il direttore generale della Asl Toscana sud est Antonio D'Urso e tutta la Direzione Aziendale, insieme al direttore del presidio ospedaliero Massimo Forti a nome di tutto il personale dell'Azienda, si stringono alla famiglia in segno di vicinanza e cordoglio.

“Una gravissima perdita umana e professionale – commenta commosso il dott. Ugo Limbruno direttore di Cardiologia dove Breschi lavorava da molti anni – e siamo tutti esterrefatti e addolorati da questa terribile notizia. Marco era uno dei migliori, un bravissimo cardiologo che aveva voglia di lavorare e di ottenere risultati con metodi innovativi come quella per la cura della fibrillazione atriale che portava avanti nel nostro ospedale per tutta l'Asl Toscana sud est. Ma nello stesso tempo – conclude - una persona semplice, dai modi gentili e integrata nella nostra realtà”.