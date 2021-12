Draghi chiede il green pass anche ai Re Magi

Nel presepe allestito da un nostro lettore, i Re Magi arrivano a Betlemme muniti della certificazione verde contro il Covid. Ottenuta col vaccino

PONTEDERA — In attesa che il governo Draghi partorisca le restrizioni di fine anno, c'è chi aggiunge nuovi dettagli al presepe per aggiornarlo al periodo pandemico. Mascherine per tutti i personaggi, visto che presto tornerà obbligatoria anche nei luoghi all'aperto? Un nostro creativo lettore è andato oltre e ha fabbricato e munito di green pass 3 fra i viaggiatori più celebri della storia: i Re Magi.

Nel suo presepe, Gaspare, Melchiorre e Baldassarre si dirigono verso Betlemme ed esibiscono il loro green pass con tanto di nome e data di nascita. Il lettore ha specificato che non è un green pass di base ma un supergreen pass: quello che si ottiene solo con la vaccinazione contro il SarsCov2. Ovviamente, dopo la terza dose! Questi Re Magi, come l'autore del presepe, sono convintamente pro-vax.

Il presepe