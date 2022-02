​Nave contro la banchina, due persone ferite

«Combattete! E vincerete!». Ecco la parola d'ordine per entrare all' «Ultima Barricata». Viaggio dentro il pub sottoterra della resistenza ucraina a Kiev

PORTOFERRAIO — La nave Marmorica di Toremar, in fase di attracco nel porto di Portoferraio verso le 12,40, è andata e sbattere contro la banchina al Molo Massimo. Ad urtare contro il porto sarebbe stato il bulbo sotto la prua.

Dalle prime informazioni risulta che durante l'urto due persone che si trovavano a bordo della nave sono cadute riportando dei traumi.

Sul posto è intervenuta la Pubblica Assistenza Croce Verde di Portoferraio con a bordo il medico per prestare i primi soccorsi e successivamente è arrivata anche l'ambulanza della Croce Rossa di Campo nell'Elba.

Una donna anziana ha battuto la testa, provocandosi una ferita, ed è stata trasportata per probabile trauma cranico in codice rosso al Pronto soccorso dell'ospedale di Portoferraio.

Un uomo di circa cinquanta anni, che apparentemente non presentava ferite, a causa della caduta è stato comunque trasferito al Pronto soccorso per un controllo.

Per effettuare gli accertamenti sulle cause che hanno portato la nave ad urtare contro la banchina è presente al molo il personale della Capitaneria di Porto di Portoferraio.

Per quanto riguarda i collegamenti marittimi al momento sono state cancellate le partenze di Toremar da Portoferraio per Piombino delle ore 14 e da Piombino per Portoferraio delle 16,40 di oggi.