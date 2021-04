Veneto e Marche tornano in arancione, la Toscana sprofonda nel rosso

Le nuove ordinanze per il cambio di colore in vigore da martedì 6 Aprile. In Toscana indice Rt a 1.08, incidenza del contagio ancora in crescita

ROMA — Sta per iniziare il ponte pasquale, tre giorni consecutivi in zona rossa nazionale da domani, sabato 3 Aprile, al Lunedì dell'Angelo, il 5 Aprile ma, come ogni venerdì, è stato diffuso dall'Istituto superiore di sanità e dal Ministero della salute il monitoraggio settimanale sull'andamento dell'epidemia.

L'indice Rt nazionale è finalmente sceso sotto quota 1 (0,98, la scorsa settimana era a 1,08) e l'incidenza a 232 nuovi casi ogni 100mila abitanti (la scorsa settimana era a 240) ma a preoccupare gli esperti del governo è la pressione dei malati di Covid sugli ospedali.

"Purtroppo resta elevatissimo il tasso di occupazione dei letti di terapia intensiva, ora al 41% - ha spiegato il direttore del dipartimento di prevenzione del Ministero della salute, Gianni Rezza - Quindi ci sono segnali che da una parte ci dicono che l'infezione sta leggermente diminuendo ma dall'altra che il carico sui servizi assistenziali resta pesante".

In serata il ministro Speranza firmerà le ordinanze che consentiranno al Veneto, alle Marche e alla Provincia autonoma di Trento di tornare in zona arancione a partire da martedì 6 Aprile, unendosi così ad Abruzzo, Basilicata, Lazio, Molise, Sicilia, Sardegna, Umbria e alla Provincia autonoma di Bolzano.

La Toscana, con un indice Rt puntuale a 1,08 (la scorsa settimana era 1,09) e un'incidenza settimanale pari a 264 nuovi casi ogni 100mila abitanti (la scorsa settimana era a 251), è ormai destinata a rimanere in zona rossa non solo la prossima settimana ma almeno fino al 18 Aprile visto che, per il cambio di colore, è necessario rientrare al di sotto dei parametri di sicurezza per almeno 2 settimane consecutive. Obiettivo niente affatto scontato: se nei prossimi giorni l'epidemia non rallenterà bruscamente riportando l'incidenza settimanale al di sotto dei 250 casi ogni 100mila abitanti, la zona rossa potrebbe protrarsi ulteriormente, con tutte le restrizioni che stanno esasperando alcune categorie economiche 'chiuse' o quasi per Covid. L'unica novità è che, dal 6 Aprile, torneranno alle lezioni in presenza gli alunni delle scuole dell'infanzia, delle elementari e della prima media. Per il resto, cinghia tirata.

Le province toscane dove l'epidemia sta colpendo di più sono quella di Prato (incidenza settimanale pari a 484 nuovi casi ogni 100mila abitanti, triste record nazionale), di Pistoia e di Lucca (entrambe con l'incidenza a 285), di Firenze (275) e di Arezzo (256). Sono invece al di sotto del limite di 250x100mila le province di Pisa (241), di Siena (208), di Livorno (198), di Massa Carrara (182) e di Grosseto (165).

Per quanto riguarda il tasso di occupazione dei posti letto Covid in ospedale, in Toscana ieri eravamo al 42% delle terapie intensive contro un limite di sicurezza del 30.

La situazione è quindi ad alta tensione soprattutto considerando che, in alcune delle province dove il contagio corre di più, le restrizioni da zona rossa sono in vigore già da alcune settimane (Pistoia, Prato, Arezzo, parte di quelle di Lucca e di Firenze) ma senza che produrre una significativa frenata nei contagi, almeno per ora.

Le altre regioni che la prossima settimana restano in zona rossa come la Toscana sono Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia e Valle d'Aosta.