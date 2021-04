Il 31 marzo 29mila vaccinazioni ma le prenotazioni sono chiuse

Fra ritardi e polemiche Marzo si è concluso con un record di somministrazioni di siero anti-Covid ma senza nuove forniture tutto è bloccato

FIRENZE — Ritardi estenuanti nelle forniture dei vaccini, contestazioni feroci sulle categorie individuate come prioritarie, una mozione di sfiducia contro l'assessore regionale alla salute Bezzini presentata dalla Lega (si discuterà il 7 Aprile), un esposto in procura presentato da Fratelli d'Italia. La campagna vaccinale anti-Covid in Toscana attraversa una fase a dir poco tormentata ma il mese di Marzo si è comunque concluso con un record di somministrazioni: 28.937 dosi nella sola giornata di ieri, effettuate con tutti e 3 i sieri a disposizione, Pfizer, AstraZeneca e Moderna.

"Un record reso possibile grazie anche ai medici di famiglia, che hanno aderito alla campagna per gli over 80 e che si stanno impegnando con grande spirito di servizio, e che ringrazio per l'importante apporto” ha dichiarato il presidente della Regione Eugenio Giani specificando, in una nota, che proprio i medici di medicina generale stanno già prenotando altre 90mila dosi di vaccino per la prossima settimana.

Giani e la giunta regionale quindi guardano avanti, confidando nell'arrivo delle nuove forniture, quella di Moderna, in distribuzione fra le regioni da oggi, quella di AstraZeneca che dovrebbe arrivare domani, il commissario per l'emergenza Figliuolo ha annunciato la consegna di 1 milione e 300mila di dosi.

Nel frattempo, sul sito prenota.vaccini.sanita.toscana le prenotazioni sono chiuse per tutte le categorie a causa dell'esaurimento delle dosi disponibili. Attendiamo e speriamo, non c'è altro da fare.