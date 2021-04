In Toscana 32 morti di Covid, si allunga l'ombra della zona rossa

Nel bollettino odierno i nuovi positivi sono 1.631, di cui 519 solo in provincia di Firenze e 190 in quella di Lucca. Aumentano ancora i ricoverati

TOSCANA — Primavera rosso fuoco per la Toscana. Negli ultimi giorni l'andamento del contagio è peggiorato ed è probabile che i dati non consentano di lasciare la zona rossa prima del 19 Aprile. D'altra parte, il nuovo decreto del governo pretende, per la promozione in zona arancione, almeno due settimane consecutive con l'incidenza settimanale del contagio al di sotto della soglia di 250 casi ogni 100mila abitanti. E negli ultimi 7 giorni purtroppo questo dato è stato al di sopra addirittura di 260. La speranza è che la situazione migliori rapidamente nei prossimi giorni.

Per quanto riguarda il bollettino di oggi, purtroppo resta molto elevato il dato relativo ai deceduti per Covid: anche oggi sono 32, come ieri, 19 uomini e 13 donne con un'età media di 79 anni e residenti, in termini di province, 10 a Firenze, 7 a Prato, 8 a Pistoia, 1 a Massa Carrara, 2 a Lucca, 1 a Livorno, 1 a Arezzo e 2 a Siena. Il numero complessivo dei deceduti in Toscana dall'inizio dell'emergenza sale a 5.380.

I nuovi positivi sono 1.631 con un'età di 45 anni e sono stati individuati sottoponendo a test 11.079 casi sospetti di cui è risultato positivo il 14,7% (percentuale in lieve calo rispetto al 15% di ieri). Considerando anche i tamponi di controllo e quelli antigenici rapidi sono stati processati 28.936 esami. Vediamo come è andato il contagio negli ultimi 7 giorni, quelli presi in considerazione dall'Istituto superiore di sanità per il monitoraggio settimanale:

Primo Aprile - 1.631 nuovi casi

31 Marzo - 1.538

30 Marzo - 1.180

29 Marzo - 1.021

28 Marzo - 1.368

27 Marzo - 1.467

26 Marzo - 1.527

Il totale dei nuovi positivi è 9.732, con un'incidenza settimanale di circa 264 nuovi casi ogni centomila abitanti.

I guariti invece oggi sono 1.278 e portano il totale a 163.197 (82,8% dei casi totali).

Gli attualmente positivi sono oggi 28.428, +1,1% rispetto a ieri. Di questi, 1.849 sono ricoverati in ospedale (24 in più rispetto a ieri) e 265 in terapia intensiva (lo stesso numero di ieri). Altri 26.579 persone positive al Covid sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (297 in più rispetto a ieri). Sono invece 37.727 (606 in meno rispetto a ieri) le persone, anche loro isolate e sotto la sorveglianza delle Asl perché hanno avuto contatti con persone contagiate (Asl Centro 15.248, Nord Ovest 14.890, Sud Est 7.589).

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri:

- Sono 53.106 i casi complessivi ad oggi a Firenze (519 in più rispetto a ieri), 17.495 a Prato (158 in più), 18.639 a Pistoia (134 in più),

- 11.468 a Massa (65 in più), 20.549 a Lucca (190 in più), 24.578 a Pisa (164 in più), 14.614 a Livorno (95 in più),

- 18.195 ad Arezzo (153 in più), 10.698 a Siena (87 in più), 7.108 a Grosseto (66 in più). Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni.

VACCINAZIONI

Alle 12 di oggi sono state effettuate complessivamente 658.616 vaccinazioni, 28.890 in più rispetto a ieri (+4,6%). La Toscana è salita al quinto posto nella classifica fra le regioni per aver somministrato il 92,9% delle dosi 708.970 ricevute, con un tasso di 17.836 vaccinazioni effettuate ogni 100mila abitanti (media italiana: 17.101 per 100mila).