Lunga fila di auto, sono giovani che vanno al rave

La polizia, insieme ai carabinieri, è intervenuta in un'area isolata nelle campagne della Valdicecina stoppando sul nascere un'altra festa abusiva

RIPARBELLA — Nella notte scorsa i carabinieri, insospettiti dal molto traffico intorno a Riparbella hanno fatto dei controlli approfonditi in aree che potevano essere adatte ad accogliere un rave.

Polizia, carabinieri di Volterra, il nucleo elicotteri dei carabinieri di Pisa sono intervenuti nel Comune di Riparbella, in località Poggio Malconsiglio e sono riusciti a stoppare sul nascere la festa abusiva.

Le forze dell'ordine hanno identificato i presenti e non si sono registrate criticità per l’ordine e per la sicurezza pubblica. Nel corso del servizio sono stati fermati 50 mezzi, a bordo c'erano circa 140 persone, sono state 75 quelle identificate. La zona del possibile rave è stata presidiata nelle ore successive dalla polizia.

Nei mesi scorsi sono stati numerosi i rave che si sono svolti in Toscana, come quello di Tavolaia, in provincia di Pisa, un altro nel Mugello e uno avvenuto al confine tra la Toscana e il Lazio.