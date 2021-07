Allarme per i focolai di Covid tra i giovani

Dal focolaio in Puglia, passando per Lazio, Lombardia e Sardegna: si moltiplicano i casi di cluster collegati ai ragazzi. A Malta studenti bloccati

ROMA — Dopo il mega cluster della scorsa settimana partito a Maiorca, con oltre 800 contagiati, con l'estate tra feste e ritrovai, magari senza mascherina e senza rispettare il distanziamento, si moltiplicano anche in Italia i focolai di Covid tra giovani e giovanissimi in vacanza, anche perché per loro la campagna vaccinale non è ancora partita del tutto.

Gli ultimi casi di contagi a catena tra giovani, quelli più eclatanti, sono in Puglia, in Sardegna, a Roma nei giorni scorsi, ma a anche a Codogno, in provincia di Lodi. Nelle ultime ore si è anche saputo di 70 minorenni italiani in vacanza bloccati a Malta perché 21 di loro sono risultati positivi al Covid.

In Toscana per adesso casi del genere non ce ne sono, anche se negli ultimi giorni i casi positivi sono aumentatati e per la maggior parte sono distribuiti sulla fascia costiera, zona di vacanze per eccellenza. Solo nel bollettino di ieri della Regione Toscana il 40% dei nuovi casi proveniva proprio dalle zone di vacanza.

Il più grave in Puglia vicino Manfredonia, nel Foggiano: qui sono risultati positivi 33 ragazzi tra 17 e 19 anni, dopo aver partecipato a un campus estivo. Sono in tutto 34 i positivi, anche un collaboratore della struttura, risultati dai 400 tamponi effettuati tracciando i ragazzi in diverse regioni, anche Campania e Lombardia.

Sono 30 i ragazzi intorno ai 20 anni che sono risultati positivi al Covid dopo aver partecipato a un evento musicale nel giardino esterno di un locale a Roma. Tutti hanno febbre alta e mal di testa.

Sono 11 invece i giovani posti in quarantena in attesa dell'esito del tampone molecolare a Ghilarza, in Sardegna. Qualche giorno fa altri 11 adolescenti erano risultati positivi dopo aver partecipato ad una festa di fine scuola a Codogno.